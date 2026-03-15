Трамп снова заявил, что помощь Украины в отражении дроновых атак на Ближнем Востоке не нужна

Дональд Трамп заявил, что США «не нужна помощь».

Фото: censor.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что его стране не нужна помощь Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в интервью для NBC News.

Американский лидер сказал, что «нам не нужна помощь», добавив, что «последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский».

При этом лидер отказался комментировать, приняли ли США помощь от Украины в области технологий перехвата беспилотников.

Также Трамп снова допустил, что Россия может делиться с Ираном разведданными о расположении американских войск, аргументировав это тем, что некоторую информацию США передают Украине и пытаются установить мир между странами.

Напомним, ранее Дональд Трамп уже говорил, что его страна не нуждается в помощи Украины в защите от беспилотников.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина отправила три профессиональные команды на Ближний Восток, которые будут помогать в борьбе с «шахедами».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.