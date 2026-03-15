Трамп знову заявив, що допомога України у відбитті дронових атак на Близькому Сході не потрібна

Дональд Трамп заявив, що США «не потрібна допомога».

Фото: censor.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країні не потрібна допомога України в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході. Про це він сказав інтерв'ю для NBC News.

Американський лідер сказав, що «нам не потрібна допомога», додавши, що «остання людина, від якої нам потрібна допомога - це Зеленський».

При цьому лідер президент відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу від України в галузі технологій перехоплення безпілотників.

Також Трамп знову допустив, що Росія може ділитися з Іраном розвідданими про розташування американських військ, аргументувавши це тим, що деяку інформацію США передають Україні та намагаються встановити мир між країнами.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп уже говорив, що його країна не потребує допомоги України в захисті від безпілотників.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які допомагатимуть у боротьбі з «шахедами».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.