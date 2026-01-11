  1. В Україні

Чи потрібна прописка дитині 14 років для оформлення паспорта — роз’яснення

20:49, 11 січня 2026
У міграційній службі роз’яснили питання прописки для дитини  14 років при оформлені їй паспорта.
Фото: srvk.gov.ua
Міграційна служба Миколаївської області пояснила, чи потрібна прописка дитині 14 років, щоб оформити паспорт.

«Відсутність реєстрації місця проживання не є підставою для відмови в оформленні першого паспорта громадянина України у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.

«У разі оформлення паспорта вперше, за відсутності реєстрації місця проживання документи подаються за місцем фактичного проживання особи», - заявили у ДМС.

Також там зазначили, якщо інформація про зареєстроване місце проживання не буде зазначена, відповідні відомості не вноситимуться до безконтактного електронного носія (чіпа) ID-картки. Це може ускладнити отримання окремих адміністративних послуг, для яких необхідне підтвердження місця проживання.

«В подальшому, для внесення або актуалізації таких даних необхідно звернутися до органу реєстрації або територіального підрозділу ДМС», - додали у ДМС.

паспорт ID-паспорт

