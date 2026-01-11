Чи потрібна прописка дитині 14 років для оформлення паспорта — роз’яснення

У міграційній службі роз’яснили питання прописки для дитини 14 років при оформлені їй паспорта.

Міграційна служба Миколаївської області пояснила, чи потрібна прописка дитині 14 років, щоб оформити паспорт.

«Відсутність реєстрації місця проживання не є підставою для відмови в оформленні першого паспорта громадянина України у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.

«У разі оформлення паспорта вперше, за відсутності реєстрації місця проживання документи подаються за місцем фактичного проживання особи», - заявили у ДМС.

Також там зазначили, якщо інформація про зареєстроване місце проживання не буде зазначена, відповідні відомості не вноситимуться до безконтактного електронного носія (чіпа) ID-картки. Це може ускладнити отримання окремих адміністративних послуг, для яких необхідне підтвердження місця проживання.

«В подальшому, для внесення або актуалізації таких даних необхідно звернутися до органу реєстрації або територіального підрозділу ДМС», - додали у ДМС.

