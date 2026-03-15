Трамп: я здивований, що Зеленський «не хоче укладати мирну угоду»

За словами Дональда Трампа, Путін хоче мирної угоди, а Володимир Зеленський нібито ні.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що він здивований тим, що Президент України Володимир Зеленський нібито не хоче укласти мирну угоду. Про це він сказав в інтерв'ю для NBC News.

Під час телефонного інтерв'ю журналісти порушили тему ослаблення санкцій проти Росії, щоб стабілізувати ціни на нафту. Однак під час запитання про критику з боку деяких іноземних лідерів з приводу скасування санкцій, Трамп не став прямо відповідати, і замість цього почав говорити про українського лідера.

За його словами, Путін хоче мирної угоди, а український лідер нібито ні.

«Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, тому що Путін готовий до угоди... Із Зеленським набагато складніше домовитися», - сказав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.