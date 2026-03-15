Трамп: я удивлен, что Зеленский «не хочет заключать мирное соглашение»

По словам Дональда Трампа, Путин хочет мирного соглашения, а Владимир Зеленский якобы нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он удивлен тем, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключить мирное соглашение. Об этом он сказал в интервью для NBC News.

Во время телефонного интервью журналисты подняли тему ослабления санкций против России, чтобы стабилизировать цены на нефть. Однако во время вопроса о критике со стороны некоторых иностранных лидеров по поводу отмены санкций Трамп не стал прямо отвечать и вместо этого начал говорить об украинском лидере.

По его словам, Путин хочет мирного соглашения, а украинский лидер якобы нет.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов к соглашению... С Зеленским гораздо сложнее договориться», — сказал Трамп.

