Трамп: я удивлен, что Зеленский «не хочет заключать мирное соглашение»
Президент США Дональд Трамп заявил, что он удивлен тем, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключить мирное соглашение. Об этом он сказал в интервью для NBC News.
Во время телефонного интервью журналисты подняли тему ослабления санкций против России, чтобы стабилизировать цены на нефть. Однако во время вопроса о критике со стороны некоторых иностранных лидеров по поводу отмены санкций Трамп не стал прямо отвечать и вместо этого начал говорить об украинском лидере.
По его словам, Путин хочет мирного соглашения, а украинский лидер якобы нет.
«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов к соглашению... С Зеленским гораздо сложнее договориться», — сказал Трамп.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.