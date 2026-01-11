Внесены изменения в Порядок государственного учета документов Национального архивного фонда

Изменения внесены с целью актуализации и совершенствования ведения государственного учета документов Национального архивного фонда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 31 декабря 2025 года № 3682/5 «О внесении изменений в Порядок государственного учета документов Национального архивного фонда» (далее — Порядок), зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 2 января 2026 года за № 1/45395. Об этом сообщила Государственная архивная служба Украины.

Порядок разработан Государственной архивной службой Украины совместно с Министерством юстиции Украины с целью актуализации и совершенствования ведения государственного учета документов Национального архивного фонда (далее — НАФ).

Порядок приведен в соответствие с другими нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу архивного дела, и нормативно закрепляет фактически существующую практику ведения государственного учета документов НАФ государственными архивами в бумажной и электронной формах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.