Внесено зміни до Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду

Зміни внесені з метою актуалізації і вдосконалення ведення державного обліку документів Національного архівного фонду.

Набув чинності наказ Міністерства юстиції України від 31 грудня 2025 року № 3682/5 «Про внесення змін до Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду» (далі – Порядок), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2026 року за № 1/45395. Про це повідомила Державна архівна служба України.

Порядок розроблений Державною архівною службою України спільно з Міністерством юстиції України з метою актуалізації і вдосконалення ведення державного обліку документів Національного архівного фонду (далі – НАФ).

Порядок приведений у відповідність до інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу архівної справи, та унормовує фактично існуючу практику ведення державного обліку документів НАФ державними архівами у паперовій та електронній формах.

