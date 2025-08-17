У Київській області ремонтують дороги державного значення – що уже зробили, фото

11:32, 17 серпня 2025
У Київській області триває ремонт доріг державного значення.
Агентство відновлення повідомляє, що на автошляхах державного значення Київщини, загальна протяжність яких становить 2545 км, тривають планові та оперативні роботи з експлуатаційного утримання.
Щоденно дорожники виконують комплекс заходів для забезпечення безпеки руху. Лише за останні два тижні вдалося:
- ліквідувати 12,6 тис. метрів квадратних ямковості за допомогою гарячого асфальтобетону та струменевого методу;
- відремонтувати деформації покриття «картами» на площі 9,6 тис. метрів квадратних;
- замінити та встановити 68 дорожніх знаків;
- провести очищення від порослі та обрізку аварійно-небезпечного гілля на площі близько 38 тис. метрів квадратних;
- відремонтувати 504 погонні метри металевого бар’єрного огородження;
- очистити понад 2 тис. погонних метрів водовідвідних лотків і прибрати ґрунт під бортом на 19 тис. погонних метрів;
- здійснити механізоване скошування трави та бур’янів на узбіччях протяжністю 1452 км і на площі понад 900 тис. метрів квадратних.
В Агентстві підкреслили, що роботи спрямовані на підтримання належного стану доріг і безпеки водіїв.
