Начальника полиции Кракова оштрафовали за публикацию данных женщины об аборте

Правоохранитель получил штраф в размере более 18 тысяч евро за нарушение конфиденциальности и разглашение медицинской информации.

Фото: Shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Управления по защите персональных данных Польши наложил штраф в размере 78 тыс. злотых (более 18 тыс. евро) на начальника городской полиции в Кракове за обнародование персональных данных женщины, которую в 2023 году полиция пыталась убедить раскрыть, кто помог ей сделать аборт. Об этом сообщает RMF 24.

Инцидент произошел в конце июля 2023 года, когда СМИ осветили вмешательство краковской полиции в отношении женщины, которая после приема таблетки для прерывания беременности попала в отделение неотложной помощи одной из больниц. Полиция опубликовала пресс-релиз с личными данными особой категории, включая информацию о здоровье, ходе лечения и принятых медицинских средствах.

Глава Управления по защите персональных данных отметил, что эти данные на момент обнародования не были доступны публично и их раскрытие не было необходимым для выполнения служебных обязанностей полиции, что нарушает право женщины на частную жизнь.

Пресс-секретарь начальника воеводской полиции в Кракове Катажина Цисло сообщила, что полиция планирует обжаловать решение Управления.

В настоящее время в Польше аборт возможен только в больнице в случаях сексуального насилия, инцеста или угрозы жизни или здоровью матери. Любая помощь в проведении аборта наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.