Начальника поліції Кракова оштрафували за публікацію даних жінки щодо аборту

Правоохоронець отримав штраф у понад 18 тисяч євро за порушення приватності та розголошення медичної інформації.

Фото: Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Управління з захисту персональних даних Польщі наклав штраф у розмірі 78 тис. злотих (понад 18 тис. євро) на начальника міської поліції в Кракові за оприлюднення персональних даних жінки, яку у 2023 році поліція намагалася переконати розкрити, хто допоміг їй зробити аборт. Про це повідомляє RMF 24.

Інцидент стався наприкінці липня 2023 року, коли ЗМІ висвітлили втручання краківської поліції щодо жінки, яка після прийому таблетки для переривання вагітності потрапила до відділення невідкладної допомоги однієї з лікарень. Поліція опублікувала пресреліз із особистими даними особливої категорії, включно з інформацією про здоров’я, перебіг лікування та прийняті медичні засоби.

Голова Управління з захисту персональних даних зазначив, що ці дані на момент оприлюднення не були доступні публічно і їх розкриття не було необхідним для виконання службових обов’язків поліції, що порушує право жінки на приватність.

Речниця начальника воєводської поліції в Кракові Катажина Цісло повідомила, що поліція планує оскаржити рішення Управління.

Наразі у Польщі аборт можливий лише в лікарні у випадках сексуального насильства, інцесту або загрози життю чи здоров’ю матері. Будь-яка допомога в проведенні аборту карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.