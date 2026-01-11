Переохлаждение — как распознать опасность и оказать помощь

В Минздраве объяснили, что, кроме низкой температуры, может провоцировать переохлаждение.

Этой зимой морозы более суровые, чем во многие предыдущие годы, поэтому важно не только знать, как согреться, но и уметь определить холодовую травму (переохлаждение) и запомнить, как помочь пострадавшим. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Что, кроме низкой температуры, может провоцировать переохлаждение?

высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5…+8 °C, но при высокой влажности, может вызвать у человека холодовую травму);

ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);

хронические заболевания / чрезмерная усталость;

употребление алкоголя;

принадлежность к определенным группам (дети и пожилые люди особенно чувствительны к воздействию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов организма);

ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.

Как заподозрить и распознать переохлаждение?

1-я стадия: появляются озноб, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкое (холодовое) дрожание мышц и «гусиная кожа».

2-я стадия: холодовое дрожание достигает максимума, появляется поверхностное охлаждение, сонливость переходит в нарушение сознания.

3-я стадия: угнетение холодового дрожания свидетельствует об очень опасном охлаждении (гипотермии), которое может привести к остановке дыхания и сердца. Пострадавший может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь — без нее человек может умереть.

Как оказать домедицинскую помощь при переохлаждении

Убедитесь, что вам, пострадавшему и окружающим ничего не угрожает.

Перейдите сами и переместите пострадавшего в теплое помещение.

Успокойте человека, объясните дальнейшие действия.

Позвоните по номеру «103» и следуйте указаниям диспетчера.

Снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду, дайте теплый безалкогольный напиток.

«Важно: не растирайте кожу и не погружайте руки и ноги в горячую воду», — подчеркнули в Минздраве.

Накройте человека термопокрывалом или одеялом и оставайтесь рядом до приезда медиков.

Если состояние человека ухудшается, повторно позвоните по номеру «103».

Если пострадавший потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию и продолжайте ее до прибытия медиков.

