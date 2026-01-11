  1. Общество

Переохлаждение — как распознать опасность и оказать помощь

20:10, 11 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Минздраве объяснили, что, кроме низкой температуры, может провоцировать переохлаждение.
Переохлаждение — как распознать опасность и оказать помощь
Фото: mvs.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Этой зимой морозы более суровые, чем во многие предыдущие годы, поэтому важно не только знать, как согреться, но и уметь определить холодовую травму (переохлаждение) и запомнить, как помочь пострадавшим. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что, кроме низкой температуры, может провоцировать переохлаждение?

  • высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5…+8 °C, но при высокой влажности, может вызвать у человека холодовую травму);
  • ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);
  • хронические заболевания / чрезмерная усталость;
  • употребление алкоголя;
  • принадлежность к определенным группам (дети и пожилые люди особенно чувствительны к воздействию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов организма);
  • ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.

Как заподозрить и распознать переохлаждение?

1-я стадия: появляются озноб, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкое (холодовое) дрожание мышц и «гусиная кожа».

2-я стадия: холодовое дрожание достигает максимума, появляется поверхностное охлаждение, сонливость переходит в нарушение сознания.

3-я стадия: угнетение холодового дрожания свидетельствует об очень опасном охлаждении (гипотермии), которое может привести к остановке дыхания и сердца. Пострадавший может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь — без нее человек может умереть.

Как оказать домедицинскую помощь при переохлаждении

Убедитесь, что вам, пострадавшему и окружающим ничего не угрожает.

Перейдите сами и переместите пострадавшего в теплое помещение.

Успокойте человека, объясните дальнейшие действия.

Позвоните по номеру «103» и следуйте указаниям диспетчера.

Снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду, дайте теплый безалкогольный напиток.

«Важно: не растирайте кожу и не погружайте руки и ноги в горячую воду», — подчеркнули в Минздраве.

Накройте человека термопокрывалом или одеялом и оставайтесь рядом до приезда медиков.

Если состояние человека ухудшается, повторно позвоните по номеру «103».

Если пострадавший потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию и продолжайте ее до прибытия медиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав советы для здоровья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]