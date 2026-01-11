Переохлаждение — как распознать опасность и оказать помощь
Этой зимой морозы более суровые, чем во многие предыдущие годы, поэтому важно не только знать, как согреться, но и уметь определить холодовую травму (переохлаждение) и запомнить, как помочь пострадавшим. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Что, кроме низкой температуры, может провоцировать переохлаждение?
- высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5…+8 °C, но при высокой влажности, может вызвать у человека холодовую травму);
- ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);
- хронические заболевания / чрезмерная усталость;
- употребление алкоголя;
- принадлежность к определенным группам (дети и пожилые люди особенно чувствительны к воздействию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов организма);
- ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.
Как заподозрить и распознать переохлаждение?
1-я стадия: появляются озноб, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкое (холодовое) дрожание мышц и «гусиная кожа».
2-я стадия: холодовое дрожание достигает максимума, появляется поверхностное охлаждение, сонливость переходит в нарушение сознания.
3-я стадия: угнетение холодового дрожания свидетельствует об очень опасном охлаждении (гипотермии), которое может привести к остановке дыхания и сердца. Пострадавший может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь — без нее человек может умереть.
Как оказать домедицинскую помощь при переохлаждении
Убедитесь, что вам, пострадавшему и окружающим ничего не угрожает.
Перейдите сами и переместите пострадавшего в теплое помещение.
Успокойте человека, объясните дальнейшие действия.
Позвоните по номеру «103» и следуйте указаниям диспетчера.
Снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду, дайте теплый безалкогольный напиток.
«Важно: не растирайте кожу и не погружайте руки и ноги в горячую воду», — подчеркнули в Минздраве.
Накройте человека термопокрывалом или одеялом и оставайтесь рядом до приезда медиков.
Если состояние человека ухудшается, повторно позвоните по номеру «103».
Если пострадавший потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию и продолжайте ее до прибытия медиков.
