Переохолодження — як розпізнати небезпеку та надати допомогу

У МОЗ пояснили, що, крім низької температури може провокувати переохолодження.

Фото: mvs.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цьогоріч зима лютіша за багато попередніх, тож крім знати, як зігрітися, треба також навчитися визначати холодову травму (переохолодження) та запам’ятати, як допомогти постраждалим від неї. Про це зазначає Міністерство охорони здоров'я України.

Що, крім низької температури може провокувати переохолодження?

- висока вологість (навіть тривале перебування за температури +5 — +8 °С, але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму);

- вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);

- хронічні захворювання/надмірна втома в людини;

- вживання алкоголю;

- належність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів організму);

- носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Як запідозрити та розпізнати переохолодження?

1. Стадія: З’являються озноб, слабкість, втома й сонливість, розвивається дрібне (холодове) тремтіння м’язів і «гусяча шкіра».

2. Стадія: Холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхневе охолодження, сонливість переходить у розлад свідомості.

3. Стадія: Пригнічення холодового тремтіння свідчить про дуже небезпечне охолодження (гіпотермію), яке може призвести до зупинки дихання та серця. Постраждалий може бути непритомним. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу — без неї людина може померти.

Як надати домедичну допомогу у разі переохолодження

- Переконайтеся, що вам, постраждалому й іншим нічого не загрожує.

- Перейдіть самі і перемістіть постраждалу людину у тепле приміщення.

- Заспокойте людину, поясніть подальші дії.

- Зателефонуйте на «103» та слідуйте вказівкам диспетчера.

- Зніміть з постраждалого холодний чи вологий одяг, дайте йому безалкогольний теплий напій.

«Важливо: не розтирайте шкіру та не занурюйте руки й ноги у гарячу воду», - підкреслили у МОЗ.

- Накрийте людину термопокривалом або ковдрою і будьте поряд до приїзду медиків.

- Якщо стан людини погіршується, повторно зателефонуйте на «103».

- Якщо постраждалий знепритомнів і не має ознак життя, розпочніть серцево-легеневу реанімацію та продовжуйте її до приїзду медиків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.