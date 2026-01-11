  1. Суспільство

Переохолодження — як розпізнати небезпеку та надати допомогу

20:10, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У МОЗ пояснили, що, крім низької температури може провокувати переохолодження.
Переохолодження — як розпізнати небезпеку та надати допомогу
Фото: mvs.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цьогоріч зима лютіша за багато попередніх, тож крім знати, як зігрітися, треба також навчитися визначати холодову травму (переохолодження) та запам’ятати, як допомогти постраждалим від неї. Про це зазначає Міністерство охорони здоров'я України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що, крім низької температури може провокувати переохолодження?

- висока вологість (навіть тривале перебування за температури +5 — +8 °С, але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму);

- вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);

- хронічні захворювання/надмірна втома в людини;

- вживання алкоголю;

- належність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії  низьких температур через особливості теплообмінних процесів організму);

- носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Як запідозрити та розпізнати переохолодження?

1. Стадія: З’являються озноб, слабкість, втома й сонливість, розвивається дрібне (холодове) тремтіння м’язів і «гусяча шкіра».

2. Стадія: Холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхневе охолодження, сонливість переходить у розлад свідомості.

3. Стадія: Пригнічення холодового тремтіння свідчить про дуже небезпечне охолодження (гіпотермію), яке може призвести до зупинки дихання та серця. Постраждалий може бути непритомним. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу — без неї людина може померти.

 Як надати домедичну допомогу у разі переохолодження

- Переконайтеся, що вам, постраждалому й іншим нічого не загрожує.

- Перейдіть самі і перемістіть постраждалу людину у тепле приміщення.

- Заспокойте людину, поясніть подальші дії.

- Зателефонуйте на «103» та слідуйте вказівкам диспетчера.

- Зніміть з постраждалого холодний чи вологий одяг, дайте йому безалкогольний теплий напій.

«Важливо: не розтирайте шкіру та не занурюйте руки й ноги у гарячу воду», - підкреслили у МОЗ.

- Накрийте людину термопокривалом або ковдрою і будьте поряд до приїзду медиків.

- Якщо стан людини погіршується, повторно зателефонуйте на «103».

- Якщо постраждалий знепритомнів і не має ознак життя, розпочніть серцево-легеневу реанімацію та продовжуйте її до приїзду медиків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ поради для здоров'я

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]