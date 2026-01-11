Мошенники охотятся за семьями военнопленных в соцсетях: как не попасться на крючок

Киберполиция и Омбудсмен подготовили правила безопасности и инфографику для защиты персональных данных.

Фото: Новини.LIVE

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Семьи военнопленных и пропавших без вести в соцсетях становятся мишенью мошенников, которые быстро выходят на контакт, представляются «посредниками», волонтерами, журналистами или «представителями органов» и обещают помощь. На самом деле их цель — получить персональные данные.

В Офисе Омбудсмена совместно с Киберполицией подготовили инфографику с типичными схемами обмана и простыми правилами безопасности. Мошенники могут пытаться узнать конфиденциальную информацию о военнослужащих — ФИО, подразделение, звание, статус, банковские реквизиты, просить фото документов и другие личные данные.

Чтобы избежать обмана, советуют:

Проверять источники информации. Использовать только официальные ресурсы и проверенные организации, занимающиеся вопросами освобождения военнопленных.

Защищать личные данные. Не передавать их незнакомцам и не раскрывать в соцсетях.

Осторожно относиться к подозрительным предложениям. Государственные органы и официальные волонтерские организации не взимают плату за информацию или помощь.

Обращаться в правоохранительные органы. В случае подозрения на мошенничество необходимо обратиться в Киберполицию.

Для передачи информации о попадании близкого человека в плен или сдаче биологических образцов ДНК можно воспользоваться контактами Национальной полиции Украины.

Также семьи могут обращаться в Офис Омбудсмана по правовым вопросам пропавших без вести и военнопленных, обмена заключенных, возвращения депортированных или принудительно перемещенных лиц:

телефоны: 0 800 50 17 20 или 044 299 74 08;

электронная почта: [email protected];

адрес: г. Киев, ул. Институтская, 21/8.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.