Мошенники охотятся за семьями военнопленных в соцсетях: как не попасться на крючок
Семьи военнопленных и пропавших без вести в соцсетях становятся мишенью мошенников, которые быстро выходят на контакт, представляются «посредниками», волонтерами, журналистами или «представителями органов» и обещают помощь. На самом деле их цель — получить персональные данные.
В Офисе Омбудсмена совместно с Киберполицией подготовили инфографику с типичными схемами обмана и простыми правилами безопасности. Мошенники могут пытаться узнать конфиденциальную информацию о военнослужащих — ФИО, подразделение, звание, статус, банковские реквизиты, просить фото документов и другие личные данные.
Чтобы избежать обмана, советуют:
- Проверять источники информации. Использовать только официальные ресурсы и проверенные организации, занимающиеся вопросами освобождения военнопленных.
- Защищать личные данные. Не передавать их незнакомцам и не раскрывать в соцсетях.
- Осторожно относиться к подозрительным предложениям. Государственные органы и официальные волонтерские организации не взимают плату за информацию или помощь.
- Обращаться в правоохранительные органы. В случае подозрения на мошенничество необходимо обратиться в Киберполицию.
Для передачи информации о попадании близкого человека в плен или сдаче биологических образцов ДНК можно воспользоваться контактами Национальной полиции Украины.
Также семьи могут обращаться в Офис Омбудсмана по правовым вопросам пропавших без вести и военнопленных, обмена заключенных, возвращения депортированных или принудительно перемещенных лиц:
- телефоны: 0 800 50 17 20 или 044 299 74 08;
- электронная почта: [email protected];
- адрес: г. Киев, ул. Институтская, 21/8.
