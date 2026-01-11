  1. В Украине

Зеленский заявил, что Украина планирует график дальнейших встреч и переговоров с США

20:26, 11 января 2026
Глава государства подчеркнул, что Украина не затягивает время, в отличие от России.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна планирует график дальнейших встреч и переговоров с представителями США, и Украина в этом максимально конструктивна. Об этом он сказал в вечернем обращении 11 января.

«Мы не затягиваем время, в отличие от России. Те уже дотянули — полномасштабная война РФ против Украины длится уже столько же, сколько война нацистской Германии против Советского Союза. Сегодня 1418-й день войны России против Украины. Они хотели повторить — и повторили: издевательства над людьми, повторили фашизм, повторили почти все самое худшее, что было в XX веке», — заявил Зеленский.

США Украина Владимир Зеленский

