Зеленський заявив, що Україна планує графік подальших зустрічей та перемовин з США

Глава держави підкреслив, що Україна не затягує час, на відміну від Росії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна планує графік подальших зустрічей та перемовин з представниками США і Україна в цьому максимально конструктивна. Про це він сказав у вечірньому звернені 11 січня.

«Ми не затягуємо час, на відміну від Росії. Ті вже дозатягувались - повномасштабна війна РФ проти України вже триває стільки, скільки нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Сьогодні 1418 день війни Росії проти України. Вони хотіли повторити і повторили: знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все найгірше, що було в 20-му столітті», - сказав він.

