Движение электротранспорта на левом берегу Киева 12 января будут дублировать автобусы

В понедельник, 12 января, в связи с приостановкой движения электротранспорта на левом берегу столицы, для обеспечения транспортного сообщения движение трамваев и троллейбусов продолжают дублировать автобусы. Об этом сообщили в «Киевпастрансе».

Автобусное сообщение организовано по следующим маршрутам:

По трамвайным маршрутам:

22т — просп. Воскресенский — ЗЗБК;

27т — ул. Милославская — ст. м. «Позняки»;

28т — ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;

29т — ст. м. «Бориспольская» — ст. м. «Лесная».

По троллейбусным маршрутам:

29тр — Дарницкая пл. — ж/д ст. «Куреневка»;

30тр — ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;

31тр — ул. Милославская — ст. м. «Лукьяновская»;

47тр — ул. Милославская — ст. м. «Минская»;

50тр — ул. Милославская — ст. м. «Лыбедская»;

50кр — ул. Милославская — Дарницкая пл.

