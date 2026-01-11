Движение электротранспорта на левом берегу Киева 12 января будут дублировать автобусы
В понедельник, 12 января, в связи с приостановкой движения электротранспорта на левом берегу столицы, для обеспечения транспортного сообщения движение трамваев и троллейбусов продолжают дублировать автобусы. Об этом сообщили в «Киевпастрансе».
Автобусное сообщение организовано по следующим маршрутам:
По трамвайным маршрутам:
22т — просп. Воскресенский — ЗЗБК;
27т — ул. Милославская — ст. м. «Позняки»;
28т — ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;
29т — ст. м. «Бориспольская» — ст. м. «Лесная».
По троллейбусным маршрутам:
29тр — Дарницкая пл. — ж/д ст. «Куреневка»;
30тр — ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;
31тр — ул. Милославская — ст. м. «Лукьяновская»;
47тр — ул. Милославская — ст. м. «Минская»;
50тр — ул. Милославская — ст. м. «Лыбедская»;
50кр — ул. Милославская — Дарницкая пл.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.