Рух електротранспорту на лівому березі Києва 12 січня дублюватимуть автобуси
У понеділок, 12 січня, зв'язку з призупиненням руху електротранспорту на лівому березі столиці, для забезпечення транспортного сполучення, рух трамваїв та тролейбусів продовжують дублювати автобуси. Про це повідомили у Київпастранс.
Автобусне сполучення організовано за наступними маршрутами:
За трамвайними маршрутами:
22т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;
27т – вул. Милославська – ст. м. "Позняки";
28т – вул. Милославська – ст. м. "Лісова";
29т – ст. м." Бориспільська – ст. м. "Лісова";
За тролейбусними маршрутами:
29тр – Дарницька пл. – Зал. ст. "Куренівка”;
30тр – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;
31тр – вул. Милославська – ст. м."Лук'янівська";
47тр – вул. Милославська – ст. м." Мінська";
50тр – вул. Милославська – ст. м."Либідська";
50кр – вул. Милославська – Дарницька пл.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.