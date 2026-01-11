Рух електротранспорту на лівому березі Києва 12 січня дублюватимуть автобуси

Автобусне сполучення організовано за деякими трамвайними та тролейбусними маршрутами.

У понеділок, 12 січня, зв'язку з призупиненням руху електротранспорту на лівому березі столиці, для забезпечення транспортного сполучення, рух трамваїв та тролейбусів продовжують дублювати автобуси. Про це повідомили у Київпастранс.

Автобусне сполучення організовано за наступними маршрутами:

За трамвайними маршрутами:

22т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;

27т – вул. Милославська – ст. м. "Позняки";

28т – вул. Милославська – ст. м. "Лісова";

29т – ст. м." Бориспільська – ст. м. "Лісова";

За тролейбусними маршрутами:

29тр – Дарницька пл. – Зал. ст. "Куренівка”;

30тр – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;

31тр – вул. Милославська – ст. м."Лук'янівська";

47тр – вул. Милославська – ст. м." Мінська";

50тр – вул. Милославська – ст. м."Либідська";

50кр – вул. Милославська – Дарницька пл.

