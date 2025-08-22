В Киеве Подольским мостом откроют полностью движение в обоих направлениях

23 августа откроют 10 км Подольского моста с полосами для автомобилей, транспорта и велосипедистов.

Дорожники завершили обустройство всех полос движения на Подольском мостовом переходе – крупнейшем инфраструктурном объекте Украины длиной 10 км. С 6:00 утра 23 августа 2025 года движение по мосту откроют полностью в обоих направлениях, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На участке от улицы Набережно-Крещатицкой до Русановских садов предусмотрено по четыре полосы в каждом направлении для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов, далее – по две полосы. Также откроют проезд двумя частями нового туннеля. На мосту обустроили велосипедные дорожки общей длиной более 11 км, полосы для общественного транспорта, дополнительный светофор на пересечении с улицей Центральная Садовая и транспортно-пересадочный узел для скоростного трамвая и городской электрички. Сейчас продолжаются отдельные технические работы.

Кличко напомнил, что движение по мосту со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича открыли 1 декабря 2024 года для легковых автомобилей и общественного транспорта, что значительно сократило время поездок из Троещины в центр города.

