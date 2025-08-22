У Києві Подільським мостом відкриють повністю рух в обох напрямках

23 серпня відкриють 10 км Подільського мосту зі смугами для авто, транспорту та велосипедистів.

Дорожники завершили облаштування всіх смуг руху на Подільському мостовому переході – найбільшому інфраструктурному об’єкті України довжиною 10 км. З 6:00 ранку 23 серпня 2025 року рух мостом відкриють повністю в обох напрямках, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На ділянці від вулиці Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів передбачено по чотири смуги в кожному напрямку для автомобілів, громадського транспорту та велосипедистів, далі – по дві смуги. Також відкриють проїзд двома частинами нового тунелю. На мосту облаштували велосипедні доріжки загальною довжиною понад 11 км, смуги для громадського транспорту, додатковий світлофор на перетині з вулицею Центральна Садова та транспортно-пересадочний вузол для швидкісного трамвая і міської електрички. Наразі тривають окремі технічні роботи.

Кличко нагадав, що рух мостом зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича відкрили 1 грудня 2024 року для легкових авто та громадського транспорту, що значно скоротило час поїздок із Троєщини до центру міста.

