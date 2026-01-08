  1. В Україні

Запорізька область після обстрілів: електропостачання відновлено, але з обмеженнями

10:00, 8 січня 2026
Після масованої атаки РФ енергетики відновили світло в Запоріжжі менш ніж за 7 годин, але закликають економити електроенергію.
Фото: ДСНС
Станом на ранок 8 січня енергетики повністю відновили електропостачання для мешканців Запорізької області. Водночас жителів регіону закликають обмежити використання потужних побутових електроприладів через дефіцит електроенергії в енергосистемі.

За словами очільника компанії «Запоріжжяобленерго» Андрія Стасевського, ввечері 7 січня близько 22:00 внаслідок масованої атаки ворожих дронів на об’єкти енергетичної інфраструктури Запорізький регіон був повністю знеструмлений.

Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч. Насамперед енергетики заживили об’єкти критичної інфраструктури, зокрема системи тепло- та водопостачання.

«Завдяки заздалегідь напрацьованим алгоритмам дії станом на 05:00 ранку – менш як за 7 годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено», — зазначив Стасевський.

Водночас у «Запоріжжяобленерго» наголошують, що після нічних обстрілів ситуація в енергосистемі регіону залишається складною. Щоб уникнути повторних масових відключень, жителів просять тимчасово не користуватися енергоємними електроприладами.

інфраструктура Запоріжжя енергетика дрон

