Запорожская область после обстрелов: электроснабжение восстановлено, но с ограничениями

10:00, 8 января 2026
После массированной атаки РФ энергетики восстановили свет в Запорожье менее чем за 7 часов, но призывают экономить электроэнергию.
Запорожская область после обстрелов: электроснабжение восстановлено, но с ограничениями
Фото: ГСЧС
По состоянию на утро 8 января энергетики полностью восстановили электроснабжение для жителей Запорожской области. В то же время жителей региона призывают ограничить использование мощных бытовых электроприборов из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме.

По словам главы компании «Запорожьеоблэнерго» Андрея Стасевского, вечером 7 января около 22:00 в результате массированной атаки вражеских дронов на объекты энергетической инфраструктуры Запорожский регион был полностью обесточен.

Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь. В первую очередь энергетики зажили объекты критической инфраструктуры, в частности системы тепло- и водоснабжения.

«Благодаря заранее наработанным алгоритмам действий, по состоянию на 05:00 утра — менее чем за 7 часов — работы завершены, электроснабжение жителей Запорожской области и областного центра восстановлено», — отметил Стасевский.

В то же время в «Запорожьеоблэнерго» отмечают, что после ночных обстрелов ситуация в энергосистеме региона остается сложной. Чтобы избежать повторных массовых отключений, жителей просят временно не пользоваться энергоемкими электроприборами.

