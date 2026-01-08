Кабмін унормував виплати по безробіттю, а послуги зайнятості переходять онлайн
Кабінет Міністрів вніс комплексні зміни до низки порядків, що регулюють надання послуг у сфері зайнятості населення, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, безробітних, роботодавців і осіб з інвалідністю.
Зокрема:
- до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб
- до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні,
- до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю,
- до Порядку надання допомоги по безробіттю,
- до Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних,
- до Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу,
- до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, повʼязаних із сплатою єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця,
- до Порядку компенсації суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця,
- до Порядку надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю.
Як повідомляється, зміни стосуються порядків сприяння зайнятості, надання допомоги по безробіттю та частковому безробіттю, компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб і зареєстрованих безробітних, компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску, а також відшкодування витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю.
Одним із ключових нововведень стало запровадження можливості звернення за послугами у сфері зайнятості в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія». Крім того, громадяни зможуть отримувати відповідні послуги через центри надання адміністративних послуг. Для цього низку сервісів у сфері зайнятості включили до переліку обов’язкових адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи відповідно до постанови Кабміну від 1 жовтня 2025 року №1226.
Також уряд узгодив строки виплати допомоги по безробіттю з фактичним періодом професійного навчання відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Змінами передбачено збереження права на допомогу по безробіттю у випадках, коли професійне навчання розпочинається або триває після завершення строку її призначення.
Окремо врегульовано механізм дотримання обмеження щодо максимальної тривалості виплати допомоги по безробіттю — не більше двох років. Уряд визначив умови продовження виплат до завершення навчання, а також чіткі правила набуття права на допомогу у наступному дворічному періоді після працевлаштування.
