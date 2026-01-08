Кабмін унормував виплати по безробіттю, а послуги зайнятості переходять онлайн

Уряд оновив правила зайнятості: допомога по безробіттю, навчання і виплати — за новими нормами.

Кабінет Міністрів вніс комплексні зміни до низки порядків, що регулюють надання послуг у сфері зайнятості населення, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, безробітних, роботодавців і осіб з інвалідністю.

Зокрема:

до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб

до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні,

до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю,

до Порядку надання допомоги по безробіттю,

до Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних,

до Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу,

до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, повʼязаних із сплатою єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця,

до Порядку компенсації суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця,

до Порядку надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю.

Як повідомляється, зміни стосуються порядків сприяння зайнятості, надання допомоги по безробіттю та частковому безробіттю, компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб і зареєстрованих безробітних, компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску, а також відшкодування витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю.

Одним із ключових нововведень стало запровадження можливості звернення за послугами у сфері зайнятості в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія». Крім того, громадяни зможуть отримувати відповідні послуги через центри надання адміністративних послуг. Для цього низку сервісів у сфері зайнятості включили до переліку обов’язкових адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи відповідно до постанови Кабміну від 1 жовтня 2025 року №1226.

Також уряд узгодив строки виплати допомоги по безробіттю з фактичним періодом професійного навчання відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Змінами передбачено збереження права на допомогу по безробіттю у випадках, коли професійне навчання розпочинається або триває після завершення строку її призначення.

Окремо врегульовано механізм дотримання обмеження щодо максимальної тривалості виплати допомоги по безробіттю — не більше двох років. Уряд визначив умови продовження виплат до завершення навчання, а також чіткі правила набуття права на допомогу у наступному дворічному періоді після працевлаштування.

