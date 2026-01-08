  1. В Украине

Кабмин урегулировал выплаты по безработице, а услуги занятости переходят онлайн

10:36, 8 января 2026
Правительство обновило правила занятости: помощь по безработице, обучение и выплаты — по новым нормам.
Фото: Pexels
Кабинет Министров внес комплексные изменения в ряд порядков, регулирующих предоставление услуг в сфере занятости населения, в частности для внутренне перемещенных лиц, безработных, работодателей и лиц с инвалидностью.

В частности:

  • в Порядок осуществления мероприятий содействия занятости, возврата средств, направленных на финансирование таких мероприятий, в случае нарушения гарантий занятости для внутренне перемещенных лиц
  • в Порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц вследствие проведения боевых действий во время военного положения в Украине,
  • в Порядок предоставления помощи по частичной безработице,
  • в Порядок предоставления помощи по безработице,
  • в Порядок предоставления работодателям компенсаций за трудоустройство зарегистрированных безработных,
  • в Порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу,
  • в Порядок компенсации работодателям части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство на новые рабочие места,
  • в Порядок компенсации субъектам малого предпринимательства фактических расходов в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места,
  • в Порядок предоставления компенсации фактических расходов на обустройство рабочих мест/мест осуществления хозяйственной деятельности/независимой профессиональной деятельности для лиц с инвалидностью.

Как сообщается, изменения касаются порядков содействия занятости, предоставления помощи по безработице и частичной безработице, компенсаций работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и зарегистрированных безработных, компенсации расходов на уплату единого социального взноса, а также возмещения расходов на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Одним из ключевых нововведений стало внедрение возможности обращения за услугами в сфере занятости в электронной форме через Единый государственный вебпортал электронных услуг «Дія». Кроме того, граждане смогут получать соответствующие услуги через центры предоставления административных услуг. Для этого ряд сервисов в сфере занятости включили в перечень обязательных административных услуг, предоставляемых через ЦНАПы в соответствии с постановлением Кабмина от 1 октября 2025 года №1226.

Также правительство согласовало сроки выплаты помощи по безработице с фактическим периодом профессионального обучения в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы». Изменениями предусмотрено сохранение права на помощь по безработице в случаях, когда профессиональное обучение начинается или продолжается после завершения срока ее назначения.

Отдельно урегулирован механизм соблюдения ограничения по максимальной продолжительности выплаты помощи по безработице — не более двух лет. Правительство определило условия продления выплат до завершения обучения, а также четкие правила приобретения права на помощь в следующем двухлетнем периоде после трудоустройства.

правительство ВПЛ

