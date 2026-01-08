  1. В Україні

Сніг і хуртовини ускладнили рух поїздів на заході України

10:18, 8 січня 2026
Західні регіони України накрив сильний сніг, що призвело до затримок пасажирських поїздів.
Фото: Укрзалізниця
Сильні снігопади на заході України спричинили затримки руху пасажирських поїздів. Через складні погодні умови поїзди, що прямують до Івано-Франківська, Ворохти, Рахова, Чернівців та Ясині прибувають із запізненням від однієї до двох годин. Про це повідомляє Київ24.

«Укрзалізниця» підтвердила ускладнення руху на західному напрямку через негоду. За даними перевізника, на територію України зайшов циклон, який насамперед впливатиме на Чернівецьку та Івано-Франківську області.

«Ожеледиця, хуртовини, значні опади, зниження температури – загалом складні погодні умови для руху», — повідомили в компанії.

Водночас в «Укрзалізниці» запевнили, що погодні виклики не зупинять роботу залізниці. Для зменшення навантаження та забезпечення перевезень перевізник посилює сполучення з західними регіонами та додає додаткові вагони до сьогоднішніх рейсів з Чернівців та Івано-Франківська.

У компанії наголосили, що пріоритетом залишається безпека пасажирів та стабільність руху поїздів.

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня починає роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

