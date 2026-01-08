З 8 січня Україну накриє негода: Мінрозвитку створило оперативний штаб з ліквідації наслідків
У зв’язку з погіршенням погодних умов з 8 січня починає роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.
Оперативний штаб функціонуватиме на базі Агентства відновлення. До його складу увійшли представники ДСНС, Національної поліції, Державної служби з безпеки на транспорті та асоціації міжнародних перевізників. Штаб реагуватиме на складні погодні умови та можливі надзвичайні ситуації на автошляхах.
За прогнозами синоптиків, вдень 8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях очікується сильний сніг і хуртовини, місцями зі сніговими заметами та покривом до 10–25 см. Пориви вітру сягатимуть 15–18 м/с. У регіонах оголошено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.
У Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Чернівецькій областях прогнозується значний сніг з приростом покриву до 15–20 см.
У Київській, Черкаській та Чернігівській областях очікується мокрий сніг і дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу зі сніговим покривом до 5–15 см.
Також у західних, південних і центральних регіонах прогнозуються пориви вітру до 15–20 м/с, а на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей — ожеледиця. У цих регіонах встановлено І рівень небезпечності — жовтий.
У міністерстві попередили, що 10–11 січня в Україну прийде арктичне повітря, внаслідок чого в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях нічна температура знизиться до –14…–20°C, місцями до –23°C. Вдень очікується –9…–15°C. У Кіровоградській та Полтавській областях прогнозується –6…–12°C упродовж доби.
У Мінрозвитку зазначили, що в усіх регіонах діють групи реагування, а для утримання доріг задіяно близько 1,1–1,2 тис. одиниць техніки щодоби.
Через негоду можливі перебої з електропостачанням, ускладнення роботи громадського транспорту, затори та обмеження руху, зокрема вантажного транспорту.
У Мінрозвитку закликали водіїв планувати поїздки з урахуванням погодних умов та неухильно дотримуватися ПДР.
