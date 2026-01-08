З 8 січня Україну накриє негода: Мінрозвитку створило оперативний штаб з ліквідації наслідків

Через негоду можливі затори та перебої руху — влада створила штаб реагування на складні погодні умови.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв’язку з погіршенням погодних умов з 8 січня починає роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Оперативний штаб функціонуватиме на базі Агентства відновлення. До його складу увійшли представники ДСНС, Національної поліції, Державної служби з безпеки на транспорті та асоціації міжнародних перевізників. Штаб реагуватиме на складні погодні умови та можливі надзвичайні ситуації на автошляхах.

За прогнозами синоптиків, вдень 8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях очікується сильний сніг і хуртовини, місцями зі сніговими заметами та покривом до 10–25 см. Пориви вітру сягатимуть 15–18 м/с. У регіонах оголошено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

У Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Чернівецькій областях прогнозується значний сніг з приростом покриву до 15–20 см.

У Київській, Черкаській та Чернігівській областях очікується мокрий сніг і дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу зі сніговим покривом до 5–15 см.

Також у західних, південних і центральних регіонах прогнозуються пориви вітру до 15–20 м/с, а на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей — ожеледиця. У цих регіонах встановлено І рівень небезпечності — жовтий.

У міністерстві попередили, що 10–11 січня в Україну прийде арктичне повітря, внаслідок чого в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях нічна температура знизиться до –14…–20°C, місцями до –23°C. Вдень очікується –9…–15°C. У Кіровоградській та Полтавській областях прогнозується –6…–12°C упродовж доби.

У Мінрозвитку зазначили, що в усіх регіонах діють групи реагування, а для утримання доріг задіяно близько 1,1–1,2 тис. одиниць техніки щодоби.

Через негоду можливі перебої з електропостачанням, ускладнення роботи громадського транспорту, затори та обмеження руху, зокрема вантажного транспорту.

У Мінрозвитку закликали водіїв планувати поїздки з урахуванням погодних умов та неухильно дотримуватися ПДР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.