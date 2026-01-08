  1. В Украине

С 8 января Украину накроет непогода: Минразвития создало оперативный штаб по ликвидации последствий

07:00, 8 января 2026
Из-за непогоды возможны пробки и перебои в движении — власти создали штаб реагирования на сложные погодные условия.
Фото: ГСЧС
В связи с ухудшением погодных условий с 8 января начинает работу оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Оперативный штаб будет функционировать на базе Агентства восстановления. В его состав вошли представители ГСЧС, Национальной полиции, Государственной службы по безопасности на транспорте и ассоциации международных перевозчиков. Штаб будет реагировать на сложные погодные условия и возможные чрезвычайные ситуации на автодорогах.

По прогнозам синоптиков, днем 8 января в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях ожидается сильный снег и метели, местами со снежными заносами и покровом до 10-25 см. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. В регионах объявлен II уровень опасности — оранжевый.

В Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях прогнозируется значительный снег с приростом покрова до 15–20 см.

В Киевской, Черкасской и Черниговской областях ожидается мокрый снег и дождь, гололед и налипание мокрого снега со снежным покровом до 5–15 см.

Также в западных, южных и центральных регионах прогнозируются порывы ветра до 15–20 м/с, а на дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей — гололедица. В этих регионах установлен I уровень опасности — желтый.

В министерстве предупредили, что 10–11 января в Украину придет арктический воздух, в результате чего в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночная температура снизится до –14…–20°C, местами до –23°C. Днем ожидается –9…–15°C. В Кировоградской и Полтавской областях прогнозируется –6…–12°C в течение суток.

В Минразвития отметили, что во всех регионах действуют группы реагирования, а для содержания дорог задействовано около 1,1–1,2 тыс. единиц техники ежесуточно.

Из-за непогоды возможны перебои с электроснабжением, осложнения в работе общественного транспорта, пробки и ограничения движения, в частности грузового транспорта.

В Минразвития призвали водителей планировать поездки с учетом погодных условий и неукоснительно соблюдать ПДД.

ГСЧС Министерство развития общин и территорий погода

