  1. В Украине

Снег и метели затруднили движение поездов на западе Украины

10:18, 8 января 2026
Западные регионы Украины накрыл сильный снег, что привело к задержкам пассажирских поездов.
Фото: Укрзалізниця
Сильные снегопады на западе Украины вызвали задержки движения пассажирских поездов. Из-за сложных погодных условий поезда, следующие в Ивано-Франковск, Ворохту, Рахов, Черновцы и Ясину, прибывают с опозданием от одного до двух часов. Об этом сообщает Киев24.

«Укрзализныця» подтвердила осложнение движения на западном направлении из-за непогоды. По данным перевозчика, на территорию Украины зашел циклон, который в первую очередь повлияет на Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

«Обледенение, метели, значительные осадки, понижение температуры — в целом сложные погодные условия для движения», — сообщили в компании.

В то же время в «Укрзализныце» заверили, что погодные вызовы не остановят работу железной дороги. Для уменьшения нагрузки и обеспечения перевозок перевозчик усиливает сообщение с западными регионами и добавляет дополнительные вагоны к сегодняшним рейсам из Черновцов и Ивано-Франковска.

В компании подчеркнули, что приоритетом остается безопасность пассажиров и стабильность движения поездов.

Напомним, что с сегодняшнего дня начинает работу оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения.

