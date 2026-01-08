Суддів Оксану Слободян та Наталію Стрілець звільнено у відставку — ВРП

ВРП звільнила двох суддів у відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 8 січня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомила ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Слободян Оксану Геннадіївну – з посади судді Господарського суду Волинської області;

Стрілець Наталію Вячеславівну – з посади судді Шацького районного суду Волинської області.

Раніше у ВРП обговорили узагальнення практики у дисциплінарних провадженнях щодо суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.