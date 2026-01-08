Судей Оксану Слободян и Наталию Стрилец уволили в отставку — ВСП

ВСП уволила двух судей в отставку.

Высший совет правосудия 8 января рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщила ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Слободян Оксану Геннадьевну — с должности судьи Хозяйственного суда Волынской области;

Стрилец Наталию Вячеславовну — с должности судьи Шацкого районного суда Волынской области.

