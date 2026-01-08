Судей Оксану Слободян и Наталию Стрилец уволили в отставку — ВСП
10:29, 8 января 2026
ВСП уволила двух судей в отставку.
Высший совет правосудия 8 января рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщила ВСП.
Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Слободян Оксану Геннадьевну — с должности судьи Хозяйственного суда Волынской области;
Стрилец Наталию Вячеславовну — с должности судьи Шацкого районного суда Волынской области.
Ранее в ВСП обсудили обобщение практики в дисциплинарных производствах в отношении судей.
