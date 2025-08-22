Практика судов
В Раду внесли законопроект о выезде мужчин до 22 лет за границу – Вениславский раскрыл детали

20:14, 22 августа 2025
Окончательный возраст мужчин еще согласовывается с Минобороны и военным руководством.
Источник фото: AP
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13685, который касается возможности выезда за границу украинских мужчин в возрасте до 22 лет.

Как указал народный депутат и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, законопроект связан с инициативой Президента Владимира Зеленского, который ранее предлагал разрешить молодым украинцам в возрасте 18–22 лет свободно пересекать границу.

По словам Вениславского, как пишет РБК-Украина, нынешние ограничения создают проблемы для молодежи, которая хочет учиться или работать за границей, вынуждая искать сомнительные с точки зрения закона лазейки. Новый законопроект должен устранить эти препятствия.

«Молодые люди, которые хотят учиться, например, за границей, этого реализовать не могут. Вынуждены искать сомнительные с точки зрения закона лазейки, чтобы покинуть Украину. Для того, чтобы устранить все эти препятствия, и была такая инициатива», – объяснил Вениславский.

Документ предлагает внести изменения в действующее законодательство о порядке выезда и въезда из Украины. В его нынешней редакции право свободного выезда будут иметь мужчины, которые до конца года не достигнут 23 лет. Для тех, кому исполняется 23 или 24 года, ограничения сохранятся. Дополнительных условий, например, выезд только на учебу, там нет.

Окончательный возраст — 22 или 23 года — еще обсуждается и будет зависеть от позиции Министерства обороны, военного и политического руководства страны.

«Те люди, которым в этом году исполняется 23 и в следующем 24, им можно ограничить свободу передвижения, а остальным – нельзя. До 23 лет – пока человеку не исполняется 23 года – он может свободно передвигаться», – пояснил инициативу нардеп.

