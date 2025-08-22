У Раду внесли законопроект про виїзд чоловіків до 22 років за кордон – Веніславський розкрив деталі

Остаточний вік чоловіків ще узгоджується з Міноборони та військовим керівництвом.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №13685, який стосується можливості виїзду за кордон українських чоловіків віком до 22 років.

Як вказав народний депутат та член комітету з питань нацбезпеки Федор Веніславський, законопроєкт пов’язаний із ініціативою Президента Володимира Зеленського, який раніше пропонував дозволити молодим українцям у віці 18–22 років вільно перетинати кордон.

За словами Веніславського, як пише РБК-Україна, нинішні обмеження створюють проблеми для молоді, яка хоче навчатися чи працювати за кордоном, змушуючи шукати сумнівні способи виїзду. Новий законопроект має усунути ці перешкоди.

«Молоді люди, які хочуть вчитися, наприклад, за кордоном, цього реалізувати не можуть. Вимушені шукати сумнівні з погляду закону лазівки, щоб залишити Україну. Для того, щоб усунути всі ці перешкоди й була така ініціатива», - пояснив Веніславський.

Документ пропонує внести зміни до чинного законодавства про порядок виїзду та в’їзду з України. У його нинішній редакції право вільного виїзду матимуть чоловіки, які до кінця року не досягнуть 23 років. Для тих, кому виповнюється 23 чи 24 роки, обмеження залишатимуться. Додаткових умов, наприклад, виїзд тільки на навчання, там немає.

Остаточний вік — 22 чи 23 роки — ще обговорюється та залежатиме від позиції Міністерства оборони, військового і політичного керівництва країни.

«Ті люди, яким цього року виповнюється 23 і наступного 24, їм можна обмежити свободу пересування, а решті – не можна. До 23 років – поки людині не виповнюється 23 роки - вона може вільно пересуватися», - пояснив ініціативу нардеп.

