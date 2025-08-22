Верховный Суд указал, что отсутствие приказа оккупационных властей о назначении обвиняемого директором предприятия не опровергает его виновности в коллаборационной деятельности

Доводы защитника о том, что на предприятии была практика исполнения обвиняемым обязанностей директора в период его отсутствия, не были приняты судом в качестве обстоятельства, оправдывающего обвиняемого.

Отсутствие приказа представителя оккупационных властей о назначении обвиняемого директором предприятия не опровергает его виновности в коллаборационной деятельности, которая заключалась в фактическом управлении предприятием, при наличии других собранных по делу доказательств в их совокупности, в том числе показаний в судебном заседании свидетелей и исследованных письменных доказательств. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 11 июня 2025 года по делу №641/2225/23.

Обстоятельства дела

Осужденный обвинялся в том, что в начале августа 2022 года во время оккупации Балаклейской территориальной общины Изюмского района Харьковской области, добровольно согласился с главой временной оккупационной администрации г. Балаклея на занятие должности исполняющего обязанности директора Общества с ограниченной ответственностью «Балаклейское хлебоприемное предприятие» (далее – ООО «Балаклейское ХПП»).

После этого, с целью получения прибыли, обеспечения экономических программ и задач оккупационной администрации, обвиняемый в период с начала августа 2022 года добровольно осуществлял хозяйственную деятельность указанного предприятия.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 4 ст. 111-1 УК. Апелляционный суд вынес собственный приговор в части назначенного наказания. В кассационной жалобе защитник указывает, что в формулировке обвинения не указаны и не установлены, какие конкретные действия или бездействие совершил подзащитный вопреки требованиям законодательства Украины.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил приговор апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС ВС указал, что осуществление хозяйственной деятельности, которую вел обвиняемый в июле–августе 2022 года, вне разумного сомнения доказывается исследованными в совокупности доказательствами и в данном случае такая деятельность заключалась в фактическом управлении предприятием ООО «Балаклейское ХПП» по осуществлению хозяйственной деятельности, обвиняемый был назначен руководителем предприятия именно представителями оккупационных властей, а поэтому его действия подпадают под признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 УК.

Кроме того, отсутствие приказа представителя оккупационных властей о назначении осужденного директором предприятия не опровергает его виновности при наличии других собранных по делу доказательств в их совокупности, в том числе показаний в судебном заседании свидетелей и исследованных письменных доказательств.

Доводы защитника о том, что на предприятии ООО «Балаклейское ХПП» была практика исполнения обвиняемым обязанностей директора в период его отсутствия, не были приняты судом первой инстанции в качестве обстоятельства, оправдывающего обвиняемого, поскольку в период июля–августа 2022 года руководство предприятия и общее собрание работников на выполнение функций директора обвиняемого не уполномочивали.

Указанный вывод местного суда был предметом проверки апелляционного суда и мотивированно признан соответствующим доказательствам, собранным в установленном законом порядке, исследованным в судебном заседании, надлежащим образом оцененных судом, и является обоснованным.

