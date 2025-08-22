Практика судів
Верховний Суд вказав, що відсутність наказу окупаційної влади про призначення обвинуваченого директором підприємства не спростовує його винуватості в колабораційній діяльності

15:16, 22 серпня 2025
Доводи захисника стосовно того, що запровадження у ТОВ практики виконання обвинуваченим обов’язків директора на період його відсутності, не були прийняті судом у якості обставини, що виправдовує обвинуваченого.
Відсутність наказу представника окупаційної влади про призначення обвинуваченого директором підприємства не спростовує його винуватості в колабораційній діяльності, що полягала у фактичному керуванні підприємством, за наявності інших зібраних у справі доказів в їх сукупності, в тому числі показань у судовому засіданні свідків та досліджених письмових доказів. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 11 червня 2025 року по справі №641/2225/23.

Обставини справи

Засуджений обвинувачувався у тому, що на початку серпня 2022 року під час окупації Балаклійської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, добровільно надав згоду голові тимчасової окупаційної адміністрації м. Балаклія на зайняття посади виконуючого обов'язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» (далі – ТОВ «Балаклійське ХПП»).

Після цього, з метою отримання прибутку, забезпечення економічних програм та завдань окупаційної адміністрації, обвинувачений у період з початку серпня 2022 року добровільно проваджував господарську діяльність вказаного підприємства.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за ч. 4 ст. 111-1 КК. Апеляційний суд ухвалив власний вирок в часті призначеного покарання. У касаційній скарзі захисник зазначає, що у формулюванні обвинувачення не зазначено та не встановлено, які конкретні дії чи бездіяльність вчинив підзахисний всупереч вимогам законодавства України.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував вирок апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС ВС вказав, що здійснення господарської діяльності, яку провадив обвинувачений у липні–серпні 2022 року, поза розумним сумнівом доводиться дослідженими в сукупності доказами та у даному випадку така діяльність полягала у фактичному керуванні підприємством ТОВ «Балаклійське ХПП» щодо здійснення господарської діяльності, обвинувачений був призначений керівником підприємства саме представниками окупаційної влади, а тому його дії підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК.

Крім того, відсутність наказу представника окупаційної влади про призначення засудженого директором підприємства, не спростовує його винуватості за наявності інших зібраних у справі доказів в їх сукупності, в тому числі показань в судовому засіданні свідків та досліджених письмових доказів.

Доводи захисника стосовно того, що запровадження у ТОВ «Балаклійське ХПП» практики виконання обвинуваченим обов’язків директора на період його відсутності, не були прийняті судом першої інстанції у якості обставини, що виправдовує обвинуваченого, оскільки у період липня–серпня 2022 року керівництво підприємства та загальні збори працівників на виконання функцій директора обвинуваченого не уповноважували.

Вказаний висновок місцевого суду був предметом перевірки апеляційного суду і мотивовано визнаний таким, що відповідає доказам, зібраним у встановленому законом порядку, дослідженим у судовому засіданні, належно оцінених судом, і є обґрунтованим.

Автор: Наталя Мамченко

