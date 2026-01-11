У ДПС пояснили, чи необхідно фізичній особі, яка надає в оренду особисте майно, реєструватись ФОПом

Відповідно до Цивільного кодексу власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності.

Фото: dp.tax.gov.ua

Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області пояснило, чи необхідно фізичній особі, яка надає в оренду особисте майно, реєструватись ФОПом.

Там зазначили, що відповідно до ст. 319 та ст. 320 Цивільного кодексу (далі – ЦКУ) власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності.

Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) здійснюється відповідно до п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідно до п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджету, є платник ПДФО – орендодавець.

«Отже, надання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм п. 170.1 ст. 170 ПКУ без реєстрації орендодавця фізичною особою – підприємцем (ФОП).

Такий платник за результатами звітного податкового року зобов’язаний до 1 травня року, що настає за звітним, подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, податкову декларацію про майновий стан і доходи, в якій задекларувати суму отриманого доходу та визначити податкові зобов’язання з ПДФО та військового збору», -заявили у ДПС.

