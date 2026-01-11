  1. В Украине

В ГНС разъяснили, нужно ли физическому лицу, сдающему в аренду личное имущество, регистрироваться ФЛП

18:05, 11 января 2026
В соответствии с Гражданским кодексом собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению, в том числе для осуществления предпринимательской деятельности.
Фото: dp.tax.gov.ua
Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области разъяснило, необходимо ли физическому лицу, которое сдает в аренду личное имущество, регистрироваться физическим лицом — предпринимателем (ФЛП).

Там отметили, что согласно ст. 319 и ст. 320 Гражданского кодекса Украины (далее — ГКУ) собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению, в том числе для осуществления предпринимательской деятельности.

Налогообложение дохода от предоставления недвижимости в аренду (субаренду, эмфитевзис), жилой наем (поднаем) осуществляется в соответствии с п. 170.1 ст. 170 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ).

Согласно п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 НКУ, если арендатор является физическим лицом, не являющимся самозанятым лицом, лицом, ответственным за начисление и уплату (перечисление) налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет, является плательщик НДФЛ — арендодатель.

«Таким образом, предоставление в аренду собственного недвижимого имущества может осуществляться физическими лицами как в рамках предпринимательской деятельности, так и путем выполнения норм п. 170.1 ст. 170 НКУ без регистрации арендодателя физическим лицом — предпринимателем (ФЛП).

Такой плательщик по результатам отчетного налогового года обязан до 1 мая года, следующего за отчетным, подать в контролирующий орган, в котором он состоит на учете, налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, в которой задекларировать сумму полученного дохода и определить налоговые обязательства по НДФЛ и военному сбору», — заявили в ГНС.

налоговая

