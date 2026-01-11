Снігопад паралізував аеропорт Гданська — низку рейсів скасували

Снігопад у Гданську спровокував перебої в роботі аеропорту імені Леха Валенси.

Фото: rmf24.pl

У Польщі сильний снігопад паралізував аеропорт Гданська. Через сильний сніг та пориви вітру 14 рейсів було скасовано або перенаправлено до інших аеропортів, серед них рейси до Стокгольма, Копенгагена, Амстердама, Франкфурта та Варшави, пише RMF24.

«З вечора суботи погодні умови ускладнюють посадки, і не всі літаки можуть безпечно приземлитися», - заявила речниця аеропорту Агнешка Міхайлов.

Вона також закликала пасажирів стежити за оновленням статусу рейсів та контактувати з авіакомпаніями.

Наразі служби аеропорту активно розчищають сніг, але прогноз погоди залишається несприятливим. Інститут метеорології та водного господарства (IMGW) попереджає про снігопад до 50 сантиметрів та сильні пориви вітру, які можуть спричинити хуртовини та вітрові зливи.

