Снегопад парализовал аэропорт Гданьска — ряд рейсов отменили

Снегопад в Гданьске спровоцировал перебои в работе аэропорта имени Леха Валенсы.

Фото: rmf24.pl

В Польше сильный снегопад парализовал аэропорт Гданьска. Из-за сильного снега и порывов ветра 14 рейсов были отменены или перенаправлены в другие аэропорты, среди них рейсы в Стокгольм, Копенгаген, Амстердам, Франкфурт и Варшаву, пишет RMF24.

«С вечера субботы погодные условия осложняют посадки, и не все самолеты могут безопасно приземлиться», — заявила представитель аэропорта Агнешка Михайлов.

Она также призвала пассажиров следить за обновлением статуса рейсов и связываться с авиакомпаниями.

В настоящее время службы аэропорта активно расчищают снег, однако прогноз погоды остается неблагоприятным. Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) предупреждает о снегопаде до 50 сантиметров и сильных порывах ветра, которые могут вызвать метели и снежные заносы.

