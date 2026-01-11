Трамп заявив, що Куба більше не отримає нафти чи грошей від Венесуели

Дональд Трамп запропонував Кубі укласти угоду зі США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба більше не отримуватиме нафту й фінансову допомогу від Венесуели. Він також запропонував Гавані укласти угоду зі США, пише Reuters.

Американський лідер наголосив, що Куба тривалий час існувала за рахунок великих обсягів нафти та коштів з Венесуели. В обмін на це Гавана надавала венесуельській владі так звані «послуги безпеки».

«Куба роками жила за рахунок величезних обсягів нафти та грошей з Венесуели. Натомість, Куба надавала «послуги безпеки» двом останнім венесуельським диктаторам. Але більше цього не буде! Більшість тих кубинців загинули під час атаки США минулого тижня і Венесуелі більше не потрібен захист від бандитів та вимагачів, які стільки років тримали її в заручниках», - сказав президент США.

Також Трамп заявив, що тепер Венесуелу захищатимуть США, які мають «найпотужнішу армію світу» і закликав Кубу діяти «поки не стало пізно».

«Тепер у Венесуели є Сполучені Штати Америки - найпотужніша армія світу (із величезним відривом), щоб захищати їх. І ми їх захистимо. Більше жодної краплі нафти чи центра грошей Куба не отримає - нуль! Я наполегливо їм укласти угоду, поки це не стало надто пізно», - сказав Трамп.

