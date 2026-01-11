  1. У світі

Трамп заявив, що Куба більше не отримає нафти чи грошей від Венесуели

19:55, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп запропонував Кубі укласти угоду зі США.
Трамп заявив, що Куба більше не отримає нафти чи грошей від Венесуели
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба більше не отримуватиме нафту й фінансову допомогу від Венесуели. Він також запропонував Гавані укласти угоду зі США, пише Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Американський лідер наголосив, що Куба тривалий час існувала за рахунок великих обсягів нафти та коштів з Венесуели. В обмін на це Гавана надавала венесуельській владі так звані «послуги безпеки».

«Куба роками жила за рахунок величезних обсягів нафти та грошей з Венесуели. Натомість, Куба надавала «послуги безпеки» двом останнім венесуельським диктаторам. Але більше цього не буде! Більшість тих кубинців загинули під час атаки США минулого тижня і Венесуелі більше не потрібен захист від бандитів та вимагачів, які стільки років тримали її в заручниках», - сказав президент США.

Також Трамп заявив, що тепер Венесуелу захищатимуть США, які мають «найпотужнішу армію світу» і закликав Кубу діяти «поки не стало пізно».

«Тепер у Венесуели є Сполучені Штати Америки - найпотужніша армія світу (із величезним відривом), щоб захищати їх. І ми їх захистимо. Більше жодної краплі нафти чи центра грошей Куба не отримає - нуль! Я наполегливо їм укласти угоду, поки це не стало надто пізно», - сказав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Венесуела Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]