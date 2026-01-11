  1. В мире

Трамп заявил, что Куба больше не получит нефть или деньги от Венесуэлы

19:55, 11 января 2026
Дональд Трамп предложил Кубе заключить сделку с США.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь от Венесуэлы. Он также предложил Гаване заключить сделку с Соединенными Штатами, пишет Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что Куба длительное время существовала за счет больших объемов нефти и средств из Венесуэлы. В обмен на это Гавана предоставляла венесуэльским властям так называемые «услуги безопасности».

«Куба годами жила за счет огромных объемов нефти и денег из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла „услуги безопасности“ двум последним венесуэльским диктаторам. Но этому пришел конец! Большинство этих кубинцев погибли во время атаки США на прошлой неделе, и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые столько лет держали ее в заложниках», — заявил президент США.

Также Трамп сказал, что теперь Венесуэлу будут защищать Соединенные Штаты, которые обладают «самой мощной армией в мире», и призвал Кубу действовать «пока не стало слишком поздно».

«Теперь у Венесуэлы есть Соединенные Штаты Америки — самая мощная армия в мире (с огромным отрывом), чтобы защищать их. И мы будем их защищать. Больше ни капли нефти или ни цента денег Куба не получит — ноль! Я настоятельно призываю их заключить сделку, пока не стало слишком поздно», — сказал Трамп.

США Венесуэла Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

