Трамп заявил, что Куба больше не получит нефть или деньги от Венесуэлы

Дональд Трамп предложил Кубе заключить сделку с США.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь от Венесуэлы. Он также предложил Гаване заключить сделку с Соединенными Штатами, пишет Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что Куба длительное время существовала за счет больших объемов нефти и средств из Венесуэлы. В обмен на это Гавана предоставляла венесуэльским властям так называемые «услуги безопасности».

«Куба годами жила за счет огромных объемов нефти и денег из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла „услуги безопасности“ двум последним венесуэльским диктаторам. Но этому пришел конец! Большинство этих кубинцев погибли во время атаки США на прошлой неделе, и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые столько лет держали ее в заложниках», — заявил президент США.

Также Трамп сказал, что теперь Венесуэлу будут защищать Соединенные Штаты, которые обладают «самой мощной армией в мире», и призвал Кубу действовать «пока не стало слишком поздно».

«Теперь у Венесуэлы есть Соединенные Штаты Америки — самая мощная армия в мире (с огромным отрывом), чтобы защищать их. И мы будем их защищать. Больше ни капли нефти или ни цента денег Куба не получит — ноль! Я настоятельно призываю их заключить сделку, пока не стало слишком поздно», — сказал Трамп.

