У частини киян відсутність світла може бути тривалим через точкові аварії — ДТЕК

18:23, 11 січня 2026
В Києві внаслідок атак, морозів та перевантаження мереж виникає багато точкових аварій.
Енергетична компанія ДТЕК повідомила, що у Києві через атаки, морози й перевантаження мереж зараз виникає багато точкових аварій.

«Тому у частини киян відсутність світла може бути тривалою. Станом на 17:00 маємо понад 200 звернень.

Ми бачимо кожне з них і робимо все можливе, щоб світло повернулося в кожен дім», - йдеться у заяві.

Також там підкреслили, що наразі задіяні всі доступні ресурси. 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом.

«Просимо вашої допомоги, коли електрика з’являється, вмикайте потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему», - додали у ДТЕК.

