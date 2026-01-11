У части киевлян отсутствие света может быть длительным из-за точечных аварий — ДТЭК

В Киеве в результате атак, морозов и перегрузки сетей возникает много точечных аварий.

Энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в Киеве из-за атак, морозов и перегрузки сетей в настоящее время возникает много точечных аварий.

«Поэтому у части киевлян отсутствие света может быть длительным. По состоянию на 17:00 у нас более 200 обращений.

Мы видим каждое из них и делаем все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом», — говорится в заявлении.

Также там подчеркнули, что сейчас задействованы все доступные ресурсы. 57 ремонтных бригад работают круглосуточно, чтобы киевляне снова были со светом.

«Просим вашей помощи: когда электроэнергия появляется, включайте мощные приборы поочередно. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему», — добавили в ДТЭК.

