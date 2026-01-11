  1. В Украине

У части киевлян отсутствие света может быть длительным из-за точечных аварий — ДТЭК

18:23, 11 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве в результате атак, морозов и перегрузки сетей возникает много точечных аварий.
У части киевлян отсутствие света может быть длительным из-за точечных аварий — ДТЭК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в Киеве из-за атак, морозов и перегрузки сетей в настоящее время возникает много точечных аварий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Поэтому у части киевлян отсутствие света может быть длительным. По состоянию на 17:00 у нас более 200 обращений.

Мы видим каждое из них и делаем все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом», — говорится в заявлении.

Также там подчеркнули, что сейчас задействованы все доступные ресурсы. 57 ремонтных бригад работают круглосуточно, чтобы киевляне снова были со светом.

«Просим вашей помощи: когда электроэнергия появляется, включайте мощные приборы поочередно. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему», — добавили в ДТЭК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев электроэнергия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]