Програміст філії ХАЕС намагався оскаржити блокування бронювання через статус «у розшуку»: що вирішив суд

Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу за позовом інженера-програміста філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» до ТЦК. Чоловік хотів оскаржити внесення його в «розшук» у застосунку «Резерв+», що унеможливило його бронювання як працівника критично важливого підприємства. Про це йдеться у матеріалах справи від 5 січня 2026 року № 560/16016/25.

Обставини справи

Позивач звернувся до cуду з позовом до ТЦК про визнання протиправними та зобов`язання вчинити дії.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що позивач працює інженером програмістом на філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», яка є критично важливим підприємством, а тому має право на бронювання. У період виклику до ТЦК на підставі повісток, позивач перебував на лікарняному, про що він належним чином повідомив шляхом подання заяви з медичними документами, однак в прийнятті заяви відмовлено. Внаслідок чого без складання протоколу та без встановлення факту правопорушення до електронних реєстрів були внесені відомості про порушення правил військового обліку і розшук позивача, що призвело до незаконної відмови у бронюванні через портал «Дія», появи повідомлень про штраф та звернення ТЦК до органів поліції.

Дослідивши матеріали адміністративної справи, з`ясувавши всі обставини справи, перевіривши їх дослідженими доказами, суд встановив наступне

Що встановив суд

Суд підтвердив, що позивач справді отримав повістки, він не з’явився до ТЦК у визначений день. ТЦК на цій підставі сформував електронне звернення до поліції про доставлення для складання адмінпротоколу.

Суд зазначив, що наявність лікарняного не скасовує сам факт неявки — її правомірність і поважність причин оцінюється лише в межах адміністративної справи, а не на етапі внесення відмітки в реєстр.

«Судом встановлено, що позивач направив до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяву про, те що у зв`язку із хворобою та лікуванням він не має можливості з`явитись у визначений у повістці час, та як з 23.07.2025 перебував на лікарняному.

При цьому, причини неприбуття військовозобов`язаного за викликом ТЦК та СП з`ясовуються саме при розгляді справи про адміністративне правопорушення.

Суд зазначає, що наявність в застосунку «Резерв+» примітки «Порушення правил військового обліку» не свідчить про вчинення особою адміністративного правопорушення, відповідальність за яке встановлено статтею 210 КУпАП. Вказана примітка свідчить про те, що у зв`язку з неприбуттям позивача за повісткою до ТЦК, відповідачем шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов`язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою МВС автоматично сформовано звернення до поліції щодо доставки позивача до ТЦК та СП для складення протоколу.

Враховуючи вищезазначене, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення даного позову», - йдеться у рішенні суду.

Рішення суду

Хмельницький окружний адмінсуд дійшов висновку, що ТЦК діяв у межах повноважень, а внесення відомостей у реєстр і звернення до поліції були правомірними. У позові чоловіку було відмовлено.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

