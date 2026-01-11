Программист филиала ХАЭС пытался обжаловать блокирование бронирования из-за статуса «в розыске»: что решил суд

Суд отметил, что наличие в приложении Резерв+ отметки "Нарушение правил воинского учета" не свидетельствует о совершении лицом административного правонарушения.

Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску инженера-программиста филиала «ОП „Хмельницкая АЭС“» АО «НАЭК „Энергоатом“» к ТЦК. Мужчина хотел обжаловать внесение его в «розыск» в приложении «Резерв+», что сделало невозможным его бронирование как работника критически важного предприятия. Об этом говорится в материалах дела от 5 января 2026 года № 560/16016/25.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с иском к ТЦК о признании противоправными действий и об обязании совершить определенные действия.

В обоснование исковых требований указано, что истец работает инженером-программистом в филиале «ОП „Хмельницкая АЭС“» АО «НАЭК „Энергоатом“», который является критически важным предприятием, а потому имеет право на бронирование. В период вызова в ТЦК на основании повесток истец находился на больничном, о чем он надлежащим образом сообщил путем подачи заявления с медицинскими документами, однако в принятии заявления было отказано. В результате, без составления протокола и без установления факта правонарушения, в электронные реестры были внесены сведения о нарушении правил воинского учета и розыске истца, что привело к незаконному отказу в бронировании через портал «Дія», появлению сообщений о штрафе и обращению ТЦК в органы полиции.

Исследовав материалы административного дела, выяснив все обстоятельства дела и проверив их исследованными доказательствами, суд установил следующее.

Что установил суд

Суд подтвердил, что истец действительно получил повестки и не явился в ТЦК в установленный день. На этом основании ТЦК сформировал электронное обращение в полицию о доставлении для составления административного протокола.

Суд отметил, что наличие больничного не отменяет сам факт неявки — ее правомерность и уважительность причин оцениваются исключительно в рамках административного дела, а не на этапе внесения отметки в реестр.

«Судом установлено, что истец направил в ИНФОРМАЦИЯ_1 заявление о том, что в связи с болезнью и лечением он не имеет возможности явиться в указанное в повестке время, и что с 23.07.2025 он находился на больничном.

При этом причины неприбытия военнообязанного по вызову ТЦК и СП выясняются именно при рассмотрении дела об административном правонарушении.

Суд отмечает, что наличие в приложении „Резерв+“ отметки „Нарушение правил воинского учета“ не свидетельствует о совершении лицом административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 210 КУоАП. Указанная отметка свидетельствует о том, что в связи с неприбытиями истца по повестке в ТЦК ответчиком путем электронной информационной взаимосвязи между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой МВД автоматически сформировано обращение в полицию о доставлении истца в ТЦК и СП для составления протокола.

Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения данного иска», — говорится в решении суда.

Решение суда

Хмельницкий окружной административный суд пришел к выводу, что ТЦК действовал в пределах полномочий, а внесение сведений в реестр и обращение в полицию были правомерными. В удовлетворении иска мужчине отказано.

Решение суда вступает в законную силу после истечения срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии либо закрытия апелляционного производства либо принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Седьмой апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

