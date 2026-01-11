Соцмережу X Ілона Маска можуть заборонити в трьох країнах — у чому причина

Британія веде переговори з Канадою та Австралією про заборону соцмережі Х.

Фото: volynnews.com

Велика Британія проводить переговори з Канадою та Австралією про можливу заборону соціальної мережі Х, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску, пише GB News.

Зазначається, що соцмережа Маска опинилася в центрі скандалу через побоювання, що його чат-бот штучного інтелекту Grok використовується «для створення відвертих зображень жінок і дітей».

Тепер Британія веде переговори з іншими країнами про тристороннє спільне реагування.

У GB News стверджують, що Австралія і Канада поділяють побоювання британського прем'єр-міністра Кіра Стармера з приводу проблеми «діпфейків».

«Той факт, що цей інструмент використовувався для створення зображень через Grok, я вважаю абсолютно огидним. Це ще один приклад того, як соціальні мережі не виявляють соціальної відповідальності. Австралійці, та й усі громадяни світу, заслуговують на краще», - сказав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

