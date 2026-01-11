  1. В мире

Соцсеть X Илона Маска могут запретить в трех странах — в чем причина

18:41, 11 января 2026
Великобритания ведет переговоры с Канадой и Австралией о запрете соцсети X.
Фото: volynnews.com
Великобритания проводит переговоры с Канадой и Австралией о возможном запрете социальной сети X, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску, пишет GB News.

Отмечается, что соцсеть Маска оказалась в центре скандала из-за опасений, что его чат-бот искусственного интеллекта Grok используется «для создания откровенных изображений женщин и детей».

Теперь Великобритания ведет переговоры с другими странами о трехстороннем совместном реагировании.

В GB News утверждают, что Австралия и Канада разделяют опасения британского премьер-министра Кира Стармера по поводу проблемы «дипфейков».

«Тот факт, что этот инструмент использовался для создания изображений через Grok, я считаю абсолютно отвратительным. Это еще один пример того, как социальные сети не проявляют социальной ответственности. Австралийцы, да и все граждане мира, заслуживают лучшего», — заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

Илон Маск Великобритания Канада Австралия

