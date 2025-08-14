Практика судов
Украина вернула из российского плена 84 человека — военных и гражданских, фото

14:59, 14 августа 2025
84 украинца вернулись домой из плена в результате обмена.
Украина вернула из российского плена 84 человека — военных и гражданских, фото
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 14 августа состоялся новый обмен — домой вернулось 84 человека.

«Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация.

Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных — защитники Мариуполя. Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных», — заявил он.

