Украина вернула из российского плена 84 человека — военных и гражданских, фото

84 украинца вернулись домой из плена в результате обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 14 августа состоялся новый обмен — домой вернулось 84 человека.

«Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация.

Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных — защитники Мариуполя. Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных», — заявил он.

