Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Судья КСУ Галина Юровская рассказала о конституционных гарантиях избирательных прав граждан, видео

15:50, 19 августа 2025
Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская рассказала о конституционных гарантиях избирательных прав граждан и правовых позициях Конституционного Суда Украины, определяющих подходы к их реализации.
Судья КСУ Галина Юровская рассказала о конституционных гарантиях избирательных прав граждан, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В рамках совместного просветительского проекта Конституционного Суда Украины и Национальной школы судей Украины, начатого в апреле 2022 года, состоялась лекция на тему «Юридические позиции Конституционного Суда Украины относительно избирательных прав (право избирать и быть избранными)».

В мероприятии, проведённом 14 августа 2025 года, приняли участие судьи, прокуроры, представители адвокатуры и Национальной школы судей Украины, а также учёные, преподаватели, студенты, аспиранты и слушатели Малой академии наук.

Во время своего выступления судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская представила обзор конституционных норм, гарантирующих избирательные права граждан, и проанализировала ключевые решения Суда, связанные с выборами и референдумами. Отдельно она остановилась на вопросе народного суверенитета, формах его реализации и конституционных гарантиях свободного волеизъявления.

Судья подчеркнула, что избирательное право является ключевым элементом народного суверенитета. В этом контексте она рассказала о реализации властных полномочий народом Украины через выборы и референдумы, а также обозначила конституционные механизмы, гарантирующие недопущение узурпации власти.

Галина Юровская проанализировала ряд правовых позиций Конституционного Суда Украины, сформулированных в его решениях по избирательным вопросам, и акцентировала внимание на отдельных решениях Суда. В частности, она отметила, что за годы деятельности Суд принял более 20 ключевых решений в сфере избирательного права, касающихся всеукраинского референдума, выборов Президента Украины, народных депутатов, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, а также выборов в органы власти Автономной Республики Крым.

Среди прочего, судья привела решение от 5 октября 2005 года № 6-рп/2005, в котором Конституционный Суд истолковал положения части второй статьи 5 Конституции Украины.

В решении было определено, что вся власть в Украине принадлежит народу, она является первичной, единой и неотчуждаемой и осуществляется путём свободного волеизъявления через выборы, референдум и другие формы непосредственной демократии, а также через органы государственной власти и местного самоуправления, сформированные в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Публичный доступ к информации из реестров относительно предприятий Defence City и их имущества будет ограничен

Верховная Рада примет закон, ограничивающий доступ к данным в публичных реестрах в отношении предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Высший совет правосудия поручил Совету судей и ГСА проверить Печерский суд — в суде пропали два дела, одно из которых касалось судьи

В Совете правосудия хотят помочь Печерскому райсуду решить проблемы с хранением материалов судебных дел.

Международные наблюдатели фиксируют нарушения права на защиту во время рассмотрения дела Всеволода Князева в ВАКС

Эксперты Мониторинговой миссии IAC ISHR по результатам мониторинга судебных заседаний ВАКС по делу по обвинению экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева выразили предостережение относительно нарушения прав обвиняемого и его защитников.

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — комитет рекомендовал законопроект

Депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права обращаться в суд с вопросом об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам освобождать опекунов.

Если лицо отказалось предоставить отпечатки пальцев, использование экспертом ранее заполненной дактилокарты не противоречит требованиям УПК — Верховный Суд

Адвокат указывал, что на исследование эксперту была предоставлена дактилокарта, однако образцы папиллярных узоров рук у обвиняемого не отбирались, и прокурором не было предоставлено документов о законности отбора таких образцов, а сама дактилокарта не исследовалась судами и не была открыта стороне защиты.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва