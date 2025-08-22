Ограничение на увольнение по инициативе работодателя – кого защищает закон

Запрещено увольнять по инициативе работодателя беременных женщин, матерей с малолетними детьми и одиноких матерей, кроме случаев полной ликвидации предприятия.

Государственная служба по вопросам труда напоминает: в случаях, когда увольнение работника происходит по инициативе работодателя, существуют специальные ограничения. Они направлены на защиту наиболее социально уязвимых категорий работников.

Какие категории работников нельзя уволить по инициативе работодателя

В соответствии с частью третьей статьи 184 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ):

беременные женщины;

женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет (или до шести лет — согласно ч. 6 ст. 179 КЗоТ);

одинокие матери, если ребёнку меньше 14 лет или ребёнок имеет инвалидность.

Увольнение этих категорий работников по инициативе владельца или уполномоченного им органа не допускается.

Исключения из запрета на увольнение

Единственное основание, когда такое увольнение возможно, — полная ликвидация предприятия, учреждения или организации. В этом случае работодатель обязан обеспечить обязательное трудоустройство работников.

Также предусмотрены гарантии для указанных категорий женщин после окончания срочного трудового договора:

осуществляется обязательное трудоустройство;

на период трудоустройства сохраняется средняя заработная плата, но не более трёх месяцев со дня окончания срочного договора.

