Ограничение на увольнение по инициативе работодателя – кого защищает закон

Государственная служба по вопросам труда напоминает: в случаях, когда увольнение работника происходит по инициативе работодателя, существуют специальные ограничения. Они направлены на защиту наиболее социально уязвимых категорий работников.
Какие категории работников нельзя уволить по инициативе работодателя
В соответствии с частью третьей статьи 184 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ):
Увольнение этих категорий работников по инициативе владельца или уполномоченного им органа не допускается.
Исключения из запрета на увольнение
Единственное основание, когда такое увольнение возможно, — полная ликвидация предприятия, учреждения или организации. В этом случае работодатель обязан обеспечить обязательное трудоустройство работников.
Также предусмотрены гарантии для указанных категорий женщин после окончания срочного трудового договора:
