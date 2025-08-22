Практика судов
Ограничение на увольнение по инициативе работодателя – кого защищает закон

23:32, 22 августа 2025
Запрещено увольнять по инициативе работодателя беременных женщин, матерей с малолетними детьми и одиноких матерей, кроме случаев полной ликвидации предприятия.
Фото: Freepik
Государственная служба по вопросам труда напоминает: в случаях, когда увольнение работника происходит по инициативе работодателя, существуют специальные ограничения. Они направлены на защиту наиболее социально уязвимых категорий работников.

Какие категории работников нельзя уволить по инициативе работодателя

В соответствии с частью третьей статьи 184 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ):

  • беременные женщины;
  • женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет (или до шести лет — согласно ч. 6 ст. 179 КЗоТ);
  • одинокие матери, если ребёнку меньше 14 лет или ребёнок имеет инвалидность.

Увольнение этих категорий работников по инициативе владельца или уполномоченного им органа не допускается.

Исключения из запрета на увольнение

Единственное основание, когда такое увольнение возможно, — полная ликвидация предприятия, учреждения или организации. В этом случае работодатель обязан обеспечить обязательное трудоустройство работников.

Также предусмотрены гарантии для указанных категорий женщин после окончания срочного трудового договора:

  • осуществляется обязательное трудоустройство;
  • на период трудоустройства сохраняется средняя заработная плата, но не более трёх месяцев со дня окончания срочного договора.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Состоялось первое заседание экспертной группы при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в правоохранительных органах и судах: определены задачи и руководство

В ходе первого заседания экспертной группы при Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти избрали руководство и определили направления работы.

Необходимость использования автомобиля для семейных нужд или работы не является безусловным основанием для неприменения лишения права управления – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что закон не содержит императивных ограничений на возможность лишения права управления автомобилем лиц, которым автомобиль нужен для осуществления ухода за другими людьми.

Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Верховный Суд указал, что отсутствие приказа оккупационных властей о назначении обвиняемого директором предприятия не опровергает его виновности в коллаборационной деятельности

Доводы защитника о том, что на предприятии была практика исполнения обвиняемым обязанностей директора в период его отсутствия, не были приняты судом в качестве обстоятельства, оправдывающего обвиняемого.

