Обмеження на звільнення з ініціативи роботодавця — кого захищає закон

Заборонено звільняти з ініціативи роботодавця вагітних жінок, матерів із малолітніми дітьми та одиноких матерів, окрім випадків повної ліквідації підприємства.

Державна служба з питань праці нагадує: у випадках, коли звільнення працівника відбувається з ініціативи роботодавця, існують спеціальні обмеження. Вони спрямовані на захист найбільш соціально вразливих категорій працівників.

Які категорії працівників не можна звільнити за ініціативою роботодавця

Відповідно до частини третьої статті 184 Кодексу законів про працю України (КЗпП):

вагітні жінки;

жінки, які мають дітей віком до трьох років (або до шести років — згідно з ч. 6 ст. 179 КЗпП);

одинокі матері, якщо дитині менше 14 років або дитина має інвалідність.

Звільнення цих категорій працівників з ініціативи власника чи уповноваженого органу не допускається.

Винятки із заборони на звільнення

Єдина підстава, коли таке звільнення можливе, — повна ліквідація підприємства, установи чи організації. У цьому випадку роботодавець зобов’язаний забезпечити обов’язкове працевлаштування працівників.

Також передбачено гарантії для зазначених категорій жінок після закінчення строкового трудового договору:

здійснюється обов’язкове працевлаштування;

на період працевлаштування зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового договору.