Обмеження на звільнення з ініціативи роботодавця — кого захищає закон

Державна служба з питань праці нагадує: у випадках, коли звільнення працівника відбувається з ініціативи роботодавця, існують спеціальні обмеження. Вони спрямовані на захист найбільш соціально вразливих категорій працівників.
Які категорії працівників не можна звільнити за ініціативою роботодавця
Відповідно до частини третьої статті 184 Кодексу законів про працю України (КЗпП):
Звільнення цих категорій працівників з ініціативи власника чи уповноваженого органу не допускається.
Винятки із заборони на звільнення
Єдина підстава, коли таке звільнення можливе, — повна ліквідація підприємства, установи чи організації. У цьому випадку роботодавець зобов’язаний забезпечити обов’язкове працевлаштування працівників.
Також передбачено гарантії для зазначених категорій жінок після закінчення строкового трудового договору:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.