Авиаперелеты или поезда – что дешевле в Европе

Поезда в Европе на 71% дороже самолетов, несмотря на меньшее воздействие на окружающую среду.

Поездки на поездах в Европе стоят на 71% дороже, чем авиаперелеты, хотя самолеты наносят больший вред окружающей среде из-за более высоких выбросов парниковых газов, сообщил Greenpeace по результатам исследования.

Анализ 112 европейских маршрутов показал, что поезда дешевле только в 23 случаях. Например, в Великобритании поездки на поезде в четыре раза дороже авиаперелетов, тогда как в Польше железнодорожные билеты в два раза дешевле. В частности, поездка из Барселоны в Лондон стоит около 384 евро, а авиабилет – от 12,99 евро.

Greenpeace отмечает, что переход на железнодорожный транспорт мог бы сократить выбросы парниковых газов на 461 тыс. тонн, что равно годовым выбросам 303 тыс. автомобилей. Авиакомпании предлагают более низкие цены благодаря субсидиям, что затрудняет конкуренцию железных дорог. Кроме того, бронирование билетов в разных странах затрудняет организацию поездок на поезде.

Организация предлагает ввести общеевропейский проездной для всех видов общественного транспорта, чтобы сделать путешествия более экологичными и доступными.

